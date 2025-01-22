Kartalkaya yangın faciası hakkında neler biliyoruz? 6 soruda yangın faciası
Türkiye yangın faciasında yitirdiği canlara ağlıyor. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 can kaybı var. Peki bu yangın nasıl oldu da büyük bir felakete dönüştü? Görgü tanıklarının anlatımları ve ilk bulgular oteldeki ihmaller zincirine işaret ediyor. Felaketi yaşayanlar ne bir uyarı alarmı duyduklarını ne de bir duman sensörünün devreye girdiğini söylüyor. Oteldeki yangın merdivenleri de tartışma konusu oldu. Amerikan kayak otellerinin örnek alındığı binada iki yangın merdiveni bulunuyordu. Ancak otel içinde yer alan merdivenlere, içeriyi saran yoğun duman nedeniyle ulaşılamadı. İşte Kartalkaya yangın faciasına ilişkin şu ana kadar bildiklerimiz...
Çocuklarına bir karne hediyesi verebilmek için Bolu’daki Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’ne kayak tatiline giden 76 kişi, yangın felaketinde can verdi.
Felaket, Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçti.
Peki Kartalkaya otel yangını hakkında neler biliyoruz?
Yangın nasıl başladı, otelin yangın söndürme sistemi devreye girmedi mi, yangın merdiveni yok muydu?
İşte yangın felaketine ilişkin şu ana kadar bildiklerimiz...
Kartalkaya yangın faciasında aynı aileden 7 kişi can verdi: 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
Kartalkaya'da ölümden çarşafla kurtulmaya çalıştılar
Kayak merkezinde facia: Otelin içi görüntülendi
Kartalkaya'da facia "geliyorum" demiş: "Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor"