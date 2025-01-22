Kartalkaya yangın faciası hakkında neler biliyoruz? 6 soruda yangın faciası

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ Mİ?

Felaketle sonuçlanan yangın sonrası otelde duman sensörü ve yangın söndürme sistemi olup olmadığı da gündeme geldi.

Otelde yangın sırasında uyarı alarmı çalmadığı, duman sensörü olmadığı, ışıldak ya da söndürme sistemi bulunmadığı öne sürüldü.

Otelde çalışan Halil Gümüş isimli görevli, binanın ahşap olduğuna dikkat çekip, “Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor.” dedi.

Temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner ise “Katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor.” diye konuştu.

Tanık anlatımları, felaketteki ihmaller zincirlerini gözler önüne serdi.