Kartepe ve Uludağ'a ilk kar

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alan da kar yağışıyla beyaza büründü.
Samanlı Dağları’nın zirvesinde 1860 rakıma sahip Kartepe kayak merkezi yolu üzerinde bulunan restoran ve tesislere gelenler, kar yağışının keyfini çıkardı.
Kar yağdığını duyarak çocuklarıyla birlikte gelenler, devam eden kar yağışı altında eğlendi.