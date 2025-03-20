Kartonlar arasında 5 yavru kedi çıktı: Duygusal anlar yaşandı

"İLK BAŞTA BİRİLERİNİN POŞETE KOYUP ATTIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Karton toplayıp getiren arkadaşların, kartonları aldıkları yerden büyük bir kedinin kaçtığını gördüklerini anlattıklarını ifade eden Şahin, "İlk başta birilerinin poşete koyup attığını düşündük. Ama dışarıda karton toplayıp getiren arkadaşlar, 'Biz kartonları toplarken büyük bir kedi kaçtı' dedi. Belki de anne kedi orada doğum yaptı, insanları görünce kaçtı, yavrular da kartonun içinde kaldı. Bizim arkadaşlar da fark etmeden kartonu arabaya attılar. Besleyebileceğimi düşünseydim, anne sütüne muhtaç olmasalardı, azıcık daha büyük olsalardı, eve götürmeyi düşündüm. Biraz daha büyüdüklerinde, getirip bize bırakabilirler. Yemek yemeye başladıklarında burada bakarız" diye konuştu.





