Kartonlar arasında 5 yavru kedi çıktı: Duygusal anlar yaşandı
Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinde, ayrıştırma sırasında karton kutular arasında 5 yavru kedi bulundu. Pres makinesine gidecek malzemeleri ayrıştırma sırasında poşet ve kartonlar içinde bulunan yavru kediler, o anlarda hem duygusal hem de hüznü bir arada yaşattı. Yavru kediler koruma altına alındı. Yavru kedileri, merkezde bakımı devam eden ve 2 yavrusu olan bir anaç kedi sahiplendi.
Yenişehir ilçesinde Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisinde, geri dönüşüm için ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar, karton kutuların arasında poşet içerisinde cinsi tekir olan 5 yavru kedi buldu.