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Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları

Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye Başkanı kimdir? Kaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kaş yerel seçim sonuçları..

Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları - 1

KAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kaş Belediyesini 16.343 alınan oy ve %42.95 oy oranı ile AK Parti adayı Mutlu Ulutaş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %42.95
  • CHP %34.99
  • DP %21.00
  • Saadet Partisi %0.40
  • Vatan Partisi %0.28
  • DSP %0.26
  • Diğer %0.12

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları - 2

KAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kaş Belediyesi Başkanı Mutlu Ulutaş Kimdir?

1978 yılında Kaş’ın Aklar Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Fethiye’de tamamladı.Üniversite eğitimlerini sırasıyla; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Önlisans), Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Lisans), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) olarak tamamladı.Askerlik vazifesini kısa dönem olarak yaptı.

Turizm ve tarım alanında ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.2008 yılında yapılan Ak Parti Olağan 3. Kaş İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yönetim kademesinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.2009 Mahalli İdareler Seçimi, 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Başkanlıkları yaptı.11 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kaş İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

30 Kasım 2018 tarihinde Kaş Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden ayrıldı.31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde Kaş Belediye Başkanı olarak seçildi.İngilizce ve Almanca bilen Ulutaş, evli ve 2 çocuk babasıdır

Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları - 3

KAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUTLU ULUTAŞ
  • EROL DEMİRHAN
  • ŞÜKRÜ USMAN
  • İSMAİL GÖKÇE
  • OSMAN KÜLAHLI
  • AHMET OTLU
  • ATİLA ÇELİK
  • ALİ CAN KARAKUŞ
  • KEMAL KOYMAT
  • FARUK AKDENİZ
  • GÜLCAN İPEK
  • HALİL GEÇELİ
  • HÜSEYİN AKAYOĞLU
  • EMİNE ÇETİN
Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Gazipaşa Seçim Sonuçları
Gündoğmuş Seçim Sonuçları
İbradı Seçim Sonuçları
Kaş Seçim Sonuçları
Kemer Seçim Sonuçları
Konyaaltı Seçim Sonuçları
Kepez Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
Manavgat Seçim Sonuçları
Serik Seçim Sonuçları
Muratpaşa Seçim Sonuçları

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