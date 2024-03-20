Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları

KAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kaş Belediyesi Başkanı Mutlu Ulutaş Kimdir?

1978 yılında Kaş’ın Aklar Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Fethiye’de tamamladı.Üniversite eğitimlerini sırasıyla; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Önlisans), Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Lisans), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) olarak tamamladı.Askerlik vazifesini kısa dönem olarak yaptı.

Turizm ve tarım alanında ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.2008 yılında yapılan Ak Parti Olağan 3. Kaş İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yönetim kademesinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.2009 Mahalli İdareler Seçimi, 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Başkanlıkları yaptı.11 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kaş İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

30 Kasım 2018 tarihinde Kaş Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden ayrıldı.31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinde Kaş Belediye Başkanı olarak seçildi.İngilizce ve Almanca bilen Ulutaş, evli ve 2 çocuk babasıdır