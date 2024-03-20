Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye başkanı kimdir? Kaş Belediye başkan adayları
Kaş Belediyesi hangi partide? Kaş Belediye Başkanı kimdir? Kaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kaş yerel seçim sonuçları..
KAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kaş Belediyesini 16.343 alınan oy ve %42.95 oy oranı ile AK Parti adayı Mutlu Ulutaş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %42.95
- CHP %34.99
- DP %21.00
- Saadet Partisi %0.40
- Vatan Partisi %0.28
- DSP %0.26
- Diğer %0.12