Kasa hırsızlarına ocakbaşında gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hıdır A., Serhat K. ve Habip A. olayla ilgili sorgulandı.

Şüphelilerden Hıdır A.’nın poliste daha önceden 23, Serhat K.’nin 13, Habip A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Serhat K.’nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.