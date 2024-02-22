Kasa hırsızlarına ocakbaşında gözaltı
İstanbul Başakşehir’de iş yerlerinden içi para dolu çelik kasaları çaldıkları iddia edilen 3 kişi, arkadaşlarıyla restoranda yemek yerken polis tarafından gözaltına alındı.
Başakşehir’de 5 Ocak günü R.S.S.’ye ait işyerine giren hırsızlar içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı.
Aynı gün Başakşehir’de bu kez H.A.’nın işyerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak ortadan kayboldu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin kullandığı beyaz renkli kapalı kasa kamyonetle, hırsızlık yaptıkları tespit edildi.Şüphelilerin kullandığı otomobilin güvenlik kamera görüntülerine ulaşılırken, hırsızların kimlikleri de tespit edildi.