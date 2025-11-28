Kasa kasa yakaladılar: Limanda hareketlilik, yüzlercesi ağlara takıldı
28.11.2025 12:40
İHA
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar denize açıldı ve yüzlerce kasa balıkla limana döndü.
IHA
Süleymanpaşa ilçesinde lodosun ardından denize açılan balıkçıların ağlarına yüzlerce kasa istavrit, kolyoz ve sardalya gibi çeşitli balıklar takıldı.
IHA
Balıkçılar teknelerinden kasa kasa balık indirirken limanda hareketlilik yaşandı.
IHA
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bereketli bir gün yaşadığını belirterek, fırtınadan sonra denize açılan teknelerin yaklaşık 600 kasa balıkla döndüğünü ifade etti.