Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
İstanbul'da bir kasap dükkanına 7 ay arayla silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda dükkanda hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda kurşunların hedefi olan kasap yaralandı. Saldırının haraç iddiasıyla gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıyı düzenleyen 14 yaşındaki T.T. tutuklandı.
İstanbul Sarıyer'de 12 Eylül'de motosikletli 2 kişi, caddede bulunan kasap dükkanının önüne geldi.
Şüphelilerden biri o sırada açık olan kasap dükkanına ateş açtı.