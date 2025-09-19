Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

ŞUBAT AYINDA DA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

Silahlı saldırıya uğrayan kasap dükkanının geçtiğimiz Şubat ayında da saldırıya uğradığı ve dükkanda hasar meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Saldırıyı azmettiren şüphelinin de O.Ş. olduğu da ortaya çıktı.

Şubat ayındaki saldırı sonrasında Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 128 adet güvenlik kamerası ve 96 saatlik görüntü kaydı incelendiği öğrenildi.

Azmettirici olduğu düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü bilgisi edinildi.