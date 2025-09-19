Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul'da bir kasap dükkanına 7 ay arayla silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda dükkanda hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda kurşunların hedefi olan kasap yaralandı. Saldırının haraç iddiasıyla gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıyı düzenleyen 14 yaşındaki T.T. tutuklandı.

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 1

İstanbul Sarıyer'de 12 Eylül'de motosikletli 2 kişi, caddede bulunan kasap dükkanının önüne geldi.

Şüphelilerden biri o sırada açık olan kasap dükkanına ateş açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 2

KASAP, YARALANDI

Saldırıda kasap yaralanırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kasap ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 3

JANDARMA, 70 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

3 gün boyunca 68 adet güvenlik kamerasındaki, 70 saatlik görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, saldırganların Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Fenertepe gişelerinden kaçak geçtiğini tespit etti.

Takibe devam eden jandarma, saldırganların Güngören ve Bağcılar’da bir adreste olduğunu belirledi.

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 4

SARIYER JANDARMASI YAKALADI

Adreslere operasyon düzenleyen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 yaşındaki tetikçi T.T ve motosikleti kullanan 15 yaşındaki E.Ö.’yü yakaladı.

Devam eden çalışmalarda azmettirici olduğu tespit edilen 22 yaşındaki O.Ş. de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Karakolda ifadeleri alınarak hakkında adli işlem başlatılan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 5

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan T.T. "Kasten yaralama" iddiasıyla tutuklandı.

E.Ö. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 6

HARAÇ İDDİASI

Diğer yandan şüphelilerin, iş yeri sahibinden haraç almak için saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Kasaba haraç kurşunu: 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - 7

ŞUBAT AYINDA DA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

Silahlı saldırıya uğrayan kasap dükkanının geçtiğimiz Şubat ayında da saldırıya uğradığı ve dükkanda hasar meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Saldırıyı azmettiren şüphelinin de O.Ş. olduğu da ortaya çıktı.

Şubat ayındaki saldırı sonrasında Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 128 adet güvenlik kamerası ve 96 saatlik görüntü kaydı incelendiği öğrenildi.

Azmettirici olduğu düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü bilgisi edinildi.

DAHA FAZLA GÖSTER