Kasaplar soğuk havada hem eti hem kendi sağlıklarını düşünüyor
Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, soğuk hava şartlarında sıfırın altındaki et dolaplarında çalışırken hem etin bozulmamasına hem de hasta olmamak için sağlığına dikkat ediyor.
Kent genelinde hava sıcaklığının epeyce düştüğü günlerde esnaf, birçok konuda zorluk çekiyor. Çoğu esnaf, sattıkları ürünün bozulmaması için soğuk depoları kullanmak zorunda kalıyor. Odunpazarı bölgesinde kasaplık yapan Kadir Şen, dükkanındaki etlerin bozulmaması için ürünlerini eksi 3 derecede bekletmek zorunda kaldığını ve aynı zamanda sert hava şartları neticesinde hasta olmamak için sağlığına epeyce dikkat ettiğini belirtti.