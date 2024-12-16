Kasaplar soğuk havada hem eti hem kendi sağlıklarını düşünüyor

''SOĞUK DIŞARI ÇIKMASIN DİYE CAMEKAN YAPTIRDIM''

Dışarıdaki havanın dükkandaki dolaplar kadar soğuk olduğunu ve haliyle bir üşüme yaşadığını belirten kasap Kadir Şen, “İçeriye sıcak hava girse etlerin bozulma tehlikesi var. Ondan dolayı çok değil de normal şekilde kendim üşümeyeceğim kadar klimayı çalıştırıyorum. O da çok değil, 18 derecede çalışıyor. Sadece elimiz ayağımız üşümesin, vücut ısısı düşmesin diye klimayı çalıştırıyorum. Genelde vitrin dolapları haricinde depo dolaplarının kapılarını örtüyorum. Dolapların arkasına da soğuk dışarı çıkmasın diye camekan yaptırdım. Yani şu anda dolabın içinde kalıyor soğuk. Dolapların içi dükkana göre daha soğuk oluyor. Depo dolabında zaten kapaklar var, kapalı. Bir de vitrin dolapları, tezgah dolapları arkalarını kapattırdım ben. Normalde kasap dükkanları soğuk olur, soğuk olması gerekir etleri muhafaza etmek için. Benim dolabım normalde eksi üç derece oluyor” ifadelerine yer verdi.