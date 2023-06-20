Kasaplık yapan katilin cesetleri 160 parçaya böldüğü ortaya çıktı

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Şüpheli Saparmurat Haliyev, dün akşam, Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev'in cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği de belirtildi.