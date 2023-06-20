Kasaplık yapan katilin cesetleri 160 parçaya öldüğü ortaya çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev'in geçmişte kasaplık yaptığı öğrenildi. 2 yıldır inşaatlarda çalışan Haliyev'in cinayetleri 13 Haziran'da işlediği ortaya çıkarken cesetleri ise 160 parçaya böldüğü belirtildi.
İzmir'deki yabancı uyruklu 4 kişiyi öldürülüp cesetlerinin buzdolabı ve derin dondurucuya konulduğu kan donduran cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.