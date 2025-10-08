Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı Kasım sınıflandırma dönemi duyurusunu yayımlamıştı. Askerlik vazifesini yerine getirecekler 31 Ağustos gününe kadar askerlik hizmet ve celp tercihlerini yaptı. Kasım döneminde askerliğe sevk edilecekler sonuçlar e-devlet üzerinden açıklanacak. İşte, MSB askerlik yerleri için beklenen tarih...
Silahaltına alınacak yükümlüler, sevk belgelerin sevk tarihinden 10 gün kadar önce yine e-devlet aracılığıyla alacak. Sevk belgesini almayanlar, alsa da eğitim merkezlerine katılmayanlar, yol süresi içinde eğitim merkezine gitmeyenler bakaya işlem görecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanır?