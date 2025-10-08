Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Kasım sınıflandırma dönemi duyurusunu yayımlamıştı. Askerlik vazifesini yerine getirecekler 31 Ağustos gününe kadar askerlik hizmet ve celp tercihlerini yaptı. Kasım döneminde askerliğe sevk edilecekler sonuçlar e-devlet üzerinden açıklanacak. İşte, MSB askerlik yerleri için beklenen tarih...

Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

Silahaltına alınacak yükümlüler, sevk belgelerin sevk tarihinden 10 gün kadar önce yine e-devlet aracılığıyla alacak. Sevk belgesini almayanlar, alsa da eğitim merkezlerine katılmayanlar, yol süresi içinde eğitim merkezine gitmeyenler bakaya işlem görecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB 2025 Kasım askerlik yerlerini 27 Ekim günü https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim adresi üzerinden ilan edecek.

Silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları (1. grup) 6 Kasım'da,
2. grup erler 4 Aralık'ta
3. grup erler ise 8 Oak 2026'da sevk edilecek.

Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

Askerlik görevini yerine getireceklere adresleri ve birlikleri arası mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödeniyor. Ödemeler PTT kartı ile tahsil edilecek.

Sevk belgeleri, yükümlünün sevk tarihinden 10 gün önce e-devlet'ten yayımlanacak.

Kasım 2025 sınıflandırma sonuçları tarihi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ

Celp tarihi

Ekim 2025 - terhis tarihi: 7 Kasım
Kasım 2025 - terhis tarihi: 6 Aralık
Aralık 2025 - terhis tarihi: 4 Ocak 2026

DAHA FAZLA GÖSTER