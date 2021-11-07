Kasım ayında deniz keyfi

Haberler - İHA 07.11.2021 - 17:10 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 17:15
Hava sıcaklığının 30, su sıcaklığının 16 dereceye çıktığı Muğla’da vatandaşlar sıcak havanın etkisi ile sahil kenarlarına akın ederek deniz keyfi yaptı.
Sahilde oturacak yer kalmadı.
Aydın, Denizli ve İzmir’den günübirlik Akyaka’ya gelen vatandaşlar, sahilde hem güneş keyfi yaptı, hem de denizde yüzerek hafta sonu tatilini değerlendirdiler.
Gün boyu denizden çıkmayan vatandaşlar bu yılın son deniz mevsimini doya doya yaşadılar.
İzmir'den günübirlik Muğla'ya gelen bir vatandaş, “Kasımda ilk defa denize giriyorum. Böyle güzel havaları herkes değerlendirsin. Türkiye’nin birçok yerinde yağmur, kar kış yaşanırken buranın böyle olması çok güzel” dedi.
İstanbul’dan Muğla’ya okumak için gelen bir öğrenci de, “Değişik bir his. İstanbul’dan geliyorum. İstanbul’da bu zamanlar hava bayağı bir soğuk oluyor. Burası çok değişik. Hava sıcak, deniz, kum ve güneş” diye konuştu.