Kasım ayında her gün 7 işçi yaşamını yitirdi
05.12.2025 16:47
Melike Şahin
Yılın ilk 11 ayında çalışırken hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin 956’ya ulaştı, sadece geçtiğimiz ay 13 çocuk işçi çalışırken yaşamını kaybetti.
Türkiye’de iş kazaları yine kara bir tablo ortaya koydu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre kasım ayında her gün ortalama 7 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Bir ayda yaşamını yitiren işçi sayısı 216, yılın ilk 11 ayında ise bin 956 oldu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Murat Çakır, verilerin işçiler açısından tabloyu net şekilde ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bu rakamlar, çalışma koşullarının güvensiz olduğunu açık şekilde gösteriyor. İki temel örnek var. Birincisi, Dilovası’nda yaşanan yangın… Olayın ardından hayatını kaybeden işçilerin SGK’lı oldukları ortaya çıktı. İkinci olarak ise inşaatlarda artan ölümler… Bu yıl 71 inşaat işçisi yaşamını yitirdi ve önemli bir kısmı deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinde çalışıyordu.”
Verilere göre yalnızca kasım ayında yaşamını yitiren işçilerin:
- 71’i inşaat,
- 34’ü tarım,
- 31’i taşımacılık,
- 14’ü ticaret,
- 12’si madencilik sektöründe çalışıyordu.
Ölüm sayılarının kentlere göre dağılımında İstanbul 24, Kocaeli 12, Şanlıurfa 12 işçi kaybıyla ilk sıralarda yer aldı.
ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE ALARM
Kasım ayında 13 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti. Yılın 11 ayında yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı ise 85’e ulaştı.
Uzmanlar çocuk işçi ölümlerindeki artışın nedenlerinden birinin, mesleki eğitim kapsamında iş yerlerinde çalışan öğrenciler olduğuna dikkat çekiyor.
Murat Çakır, Milli Eğitim Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya atıfla şu değerlendirmeyi yaptı:
“Mesleki teknik liseler ve mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 2 milyon öğrenci olduğunu bakan bizzat açıkladı. Bu öğrencilerin büyük kısmı fiilen iş yerlerinde çalışıyor. 15-16-17 yaşındaki çocuklarımızın iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesinin en önemli kaynağı burası. Aileler, çocuklarının ‘4-5 yıldır çalıştığını’ söylüyor. Daha ne kadar yaşadılar ki öldüler diye sormadan edemiyorsunuz.”