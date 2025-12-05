Kasım ayında her gün 7 işçi yaşamını yitirdi

Murat Çakır, Milli Eğitim Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya atıfla şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mesleki teknik liseler ve mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 2 milyon öğrenci olduğunu bakan bizzat açıkladı. Bu öğrencilerin büyük kısmı fiilen iş yerlerinde çalışıyor. 15-16-17 yaşındaki çocuklarımızın iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesinin en önemli kaynağı burası. Aileler, çocuklarının ‘4-5 yıldır çalıştığını’ söylüyor. Daha ne kadar yaşadılar ki öldüler diye sormadan edemiyorsunuz.”