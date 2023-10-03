Kasım celbi (askerlik yerleri) ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı kasım sınıflandırma dönemi duyurusu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile birlikte kasım celbine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, kasım celbi (askerlik yerleri) ne zaman açıklanacak?
Kasım 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.