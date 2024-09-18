Kaşıntıdan duramıyorlar: Sıcak ve nem etkisiyle beyaz sineklerde artış

"HALK SAĞLIĞINA ZARARI YOK"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mamay, beyaz sineklerin böcekler sınıfından hemiptera takımının aleyrodidae familyasına mensup olduğunu belirtti.

Bu sineklerin pamuk, domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler başta olmak üzere birçok sebze, meyve, süs bitkisinde emgi nedeniyle zarara neden olduğunu anlatan Mamay, türün uygun hava koşullarında çok fazla çoğalabildiğini ancak halk sağlığı açısından bir zararının olmadığını kaydetti.

Doç. Dr. Mamay, son yıllarda popülasyonları artan beyaz sineklerin bu dönemde ortaya çıkmasının normal olduğunu, sıcak ve nemin bir arada olduğu yıllarda bunların yoğunluğunun artığını kaydederek, şöyle konuştu:

"İnsanlara bulaşan herhangi bir hastalığa vektörlük yaptığına dair bilimsel bir kayıt bulunmamaktadır. Bu nedenle her ne kadar insanların ağızlarına, burunlarına ve gözlerine kaçarak rahatsızlık verseler de insan sağlığı açısından önemli bir problem olarak görülmemeleri gerekir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal olmadığını belirtmek isteriz. Beyaz sineklere yönelik meskun mahallerde ekstra ilaçlama yapılmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ilaçlamalar çevreye zarar vermekte, hava, su ve toprak kaynaklarına bulaşmakta, faydalı böcekleri öldürerek doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Beyaz sinekler, havalar soğumaya başladığında doğal olarak ömürlerini tamamlayarak yok olacaklardır."