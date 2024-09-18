Kaşıntıdan duramıyorlar: Sıcak ve nem etkisiyle beyaz sineklerde artış
İzmir'de yaşayanlar beyaz sinekten şikayetçi ediyor. Özellikle yeşil alanlarda yoğunlaşan böcekler, nemin ve sıcaklığın etkisiyle çoğaldığı değerlendiriliyor. Kentte yaşayanlar, beyaz sineklerin yolda yürümelerini zorlaştırdığını, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu belirtti. Uzmanlar ise, sineklerin halk sağlığına zararı olmadığını dile getirdi.
Kentte yaşayanlar, beyaz sineklerin yolda yürümelerini zorlaştırdığını, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.
Kahramanlar Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Abursu, bu sineklerle son dönemde karşılaştıklarını, havada çok sayıda uçan sineğin rahatsız edici olduğunu ifade etti.