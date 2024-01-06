Kasiyer Merve’yi öldürenlere istenen ceza belli oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yusuf Söylemez'in (26) tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in (25) kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Acar'ı öldüren Yusuf Söylemez ile olaya karışan, aralarında kız arkadaşının da olduğu 6 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.
Denizli'de Yusuf Söylenmez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez (25) ile parkta buluştu.
Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı da getirdi.