Kasiyer Merve’yi öldürenlere istenen ceza belli oldu

Olay sırasında Merve Acar'ın bağırdığını, Acar'ın sesinin şüpheliler tarafından duyulabileceğine yer verildi. Şüphelinin marketin içine yakın mesafeden nişan alarak ateş etmesiyle Merve Acar'ı da isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Marketteki tanıkların engel olmasına rağmen şüphelinin market içine girip ikinci kez ateş ettiğine yer verilirken, Şüphelilerin Merve Acar ile Hasan Söylemez'i öldürmek isteyerek doğrudan kastla hareket ettikleri belirtildi.