Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı

İstanbul'da müşteri kılığında girdiği kuyumculardan el çabukluğuyla çalan 500 bin liralık altın çalan iki hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı - 1

Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polisi arayarak işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra ürünlere bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı - 2

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma yaparken 10 Ekim 2024 tarihinde bu kez Eyüpsultan, Alibeyköy Mahallesi'nde ortaya çıkan şüpheliler aynı yöntemle E.K.'nın çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptı.

Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı - 3

Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı - 4

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheliler Zülfiye Y. (61) ve suç ortağı Sibel Y. (32), Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin el çabukluğuyla yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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