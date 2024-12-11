Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı
İstanbul'da müşteri kılığında girdiği kuyumculardan el çabukluğuyla çalan 500 bin liralık altın çalan iki hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polisi arayarak işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra ürünlere bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti.