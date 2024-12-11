Kaşla göz arasında 500 bin liralık altın çaldı

Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polisi arayarak işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra ürünlere bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti.