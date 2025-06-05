Kastamonu bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Kastamonu Kurban Bayramı namaz vakti

DİYANET’E GÖRE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.



· Gizlice Sübhaneke okunur.



· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.



· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.



· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.



· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.



· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.



· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.



· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.



· İkinci rekate kalkılır.



2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.



· Cemaat ise sessizce imamı dinler.



· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.



· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.



· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.



· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.



· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.