Kastamonu-Karabük yolunda çökme

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Araç Çayı'nın yanından geçen Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri çalışma başlatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Haberler - İHA - DHA 08.04.2022 - 14:03 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 14:06

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 1

’nun Araç ilçesi Yeşilova köyü mevkisinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu.

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 2

Yağış nedeniyle Araç Çayı’nda su seviyesi yükseldi.

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 3

Çayın kenarından geçen Kastamonu- yolunun Karabük yönünde çökme meydana geldi.

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 4

Karayolları ve jandarma ekipleri, yolun bir şeridinin yaklaşık 70 metrelik bölümünde yaşanan çökme nedeniyle önlem aldı.

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 5

Karayolları ekipleri çöken alanda çalışma başlatırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 6

Bu arada, Azdavay ilçesinde de sağanak sonucu derelerin taşması nedeniyle köy yollarında ulaşım aksadı.

Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 7
Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 8
Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 9
Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 10
Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 11
Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 12
Kastamonu-Karabük yolunda çökme - 13

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