Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken bugün Tekirdağ, Kastamonu ve Karabük’ten yangın haberleri geldi. Tekirdağ’da makilik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Kastamonu ve Karabük’teki orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken bugün de yurdun çeşitli bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.
Günün ilk yangın haberi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden geldi. Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Günün diğer yangın haberleri ise Kastamonu ve Karabük'ten geldi. Her iki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.