Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken bugün de yurdun çeşitli bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Günün ilk yangın haberi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden geldi. Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Günün diğer yangın haberleri ise Kastamonu ve Karabük'ten geldi. Her iki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.