Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken bugün Tekirdağ, Kastamonu ve Karabük’ten yangın haberleri geldi. Tekirdağ’da makilik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, Kastamonu ve Karabük’teki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken bugün de yurdun çeşitli bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Günün ilk yangın haberi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden geldi. Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Günün diğer yangın haberleri ise Kastamonu ve Karabük'ten geldi. Her iki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 2

KASTAMONU'DA YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 3

Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 4

KARABÜK’TE YANGIN: BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Karabük’ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ormanlık alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerinden rahatlıkla görülürken, yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 5

ŞARKÖY'DE YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mürefte Mahallesi’nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 6

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kastamonu ve Karabük'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 7

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü.

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