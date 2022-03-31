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Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü

Kastamonu’da bir köyde çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken 1 traktör de küle döndü.

Haberler - İHA 31.03.2022 - 12:41

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 1

Gece saatlerinde  merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde Kamil Aşcıoğlu’na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 2

KÖPEKLERİN HAVLAMASINA UYANDI

Yangının büyümesi üzerine köyde bulunan köpekler havlamaya başladı. Havlayan köpeğin sesine uyanan Ayhan Calayoğlu, vakit kaybetmeksizin evini terk ederek köy halkını uyardı.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 3

Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 4

Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 5

EVLER VE AHIRLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise tamamen telef oldu.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 6

"ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 7

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, “Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu’nun köpeği vardı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan gelip ‘yanıyoruz’ diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 8
Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 9
Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 10
Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: Evler ve ahırlar küle döndü - 11

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