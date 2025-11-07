Kastamonu'da kaybolan anne-oğuldan günlerdir iz yok

“SADECE ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VARDI”

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek, “Eşim o gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor, 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef.” dedi.