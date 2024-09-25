Kastamonu’da öğretmene delgeçli saldırı: Başına 5 dikiş atıldı
Kastamonu’da G.B. isimli bir veli öğretmen Selman Gökkaya’ya delgeçle saldırdı. Saldırı sonrası öğretmenin başına 5 dikiş atıldı. Öğretmen Gökkaya 10 gün iş göremez raporu alırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Kastamonu’da okulda öğretmene saldıran veli gözaltına alındı.
Hacıbey Ortaokulu’na gelen öğrenci velisi G.B., okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya’nın başına vurdu.
Hastaneye giden Gökkaya’nın başına 5 dikiş atıldı.
Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B.’den şikayetçi oldu.G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.