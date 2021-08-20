Kastamonu’da yeniden sağanak: Seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçesinde cami ve bazı iş yerlerini su bastı. Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

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İHA - Anadolu Ajansı 20.08.2021 - 06:33

Kastamonu'da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi.

Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu’da halen etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu’da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin’e 13 kilogram Bozkurt’a 8 kilogram ve Abana’ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.



Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEYYAR ASKERİ KÖPRÜ, SEL İHTİMALİNE KARŞI KALDIRILDI Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

İlçede başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel, Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprüyü kaldırdı.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.

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