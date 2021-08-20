Kastamonu’da yeniden sağanak: Seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı

İHA - Anadolu Ajansı 20.08.2021 - 06:33 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 06:36
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.
İlçede başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel, Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprüyü kaldırdı.
İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.