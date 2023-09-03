Katil 16 gündür yakalanamadı, köylüler korkudan evlerini terk etmeye başladı

Jandarmanın arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Poyraz, şöyle devam etti:

“Bugün 16'ncı gün olmasına rağmen bulunamadı. Köylünün ruh hali hiç iyi değil. Burada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bizim için de çok kötü oldu. İnsanlarda tedirginlik var. İnsanların çoğu ve ölenlerin yakın akrabaları da hepsi köyü terketti. Tekrar gelir ve birilerine zarar verir diye şu an herkes tedirgin durumda. İnşallah en kısa zamanda yakalanır.”