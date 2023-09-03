Katil 16 gündür yakalanamadı, köylüler korkudan evlerini terk etmeye başladı
Sivas’ın Kangal ilçesinde husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan ile onun oğlu Hüseyin Ercan’ı pusu kurarak öldüren Ali K., aradan geçen 16 günün ardından yakalanamadı. Köyde yaşayan Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler, Ali K.’nın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek evlerini terk etti.
Sivas’ın Kangal ilçesinde Ali K. isimli kişi, Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan’I pusu kurup öldürdü. Ali K., 16 gündür yakalanamadı.
Olay, 18 Ağustos günü ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. ile karşılaştı.
Ali K. yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali K., daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.