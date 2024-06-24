Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü

Adana'nın Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan Hakim Eba, Hatay'da yakalandı. Zanlının kaçmasına yardım eden babası da gözaltına alındı. Hakim Eba'nın emniyetteki ifadesinde "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım." dediği öğrenildi. Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, annesi Azize Aba (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 1

Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19), kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23) ve kaçmasına yardım eden babasını yakalamak için özel ekip oluşturdu.

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Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 2

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 3

Adrese düzenlenen operasyonla Hakim Eba ve babası yakalandı.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 4

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, olayın ardından babası Hakim Eba tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek, koruma altına alındı.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 5

TUTUKLANDI

Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, annesi Azize Aba (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 6

NE OLMUŞTU?

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim Eba 22 Haziran'da 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartışmış, tartışmaya eşinin babası, annesi ve kardeşi de katılmıştı.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 7

Bu sırada Hakim Eba'nın tabancayla ateş açması sonucu karısı, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 8

Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 9

"NEVRİM DÖNDÜ HERKESİ ÖLDÜRDÜM, PİŞMANIM"

Hakim Eba'nın emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım." dediği öğrenildi.

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