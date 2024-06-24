Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü
Adana'nın Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan Hakim Eba, Hatay'da yakalandı. Zanlının kaçmasına yardım eden babası da gözaltına alındı. Hakim Eba'nın emniyetteki ifadesinde "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım." dediği öğrenildi. Hakim Aba (23) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen babası Şerif Aba (67), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, annesi Azize Aba (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19), kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23) ve kaçmasına yardım eden babasını yakalamak için özel ekip oluşturdu.