Katil damat tutuklandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, olayın ardından babası Hakim Eba tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek, koruma altına alındı.