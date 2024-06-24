Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü

Adana'nın Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan Hakim Eba, Hatay'da yakalandı. Zanlının kaçmasına yardım eden babası da gözaltına alındı.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 1

Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19), kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23) ve kaçmasına yardım eden babasını yakalamak için özel ekip oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 2

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 3

Adrese düzenlenen operasyonla Hakim Eba ve babası yakalandı.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 4

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 5

NE OLMUŞTU?

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim Eba 22 Haziran'da 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartışmış, tartışmaya eşinin babası, annesi ve kardeşi de katılmıştı.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 6

Bu sırada Hakim Eba'nın tabancayla ateş açması sonucu karısı, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 7

Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 8
Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü - 9
DAHA FAZLA GÖSTER