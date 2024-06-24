Katil damat yakalandı: Ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü

Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19), kayınpederi Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Erat (51) ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba (23) ve kaçmasına yardım eden babasını yakalamak için özel ekip oluşturdu.