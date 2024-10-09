Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş

Antalya'da Zeynep Ece Aksay eniştesi tarafından öldürülmüştü. Katilin cinayeti gizlemek için neler yaptığı ortaya çıktı. Katil baldızının sosyal medya hesabından ailesine 5 ay boyunca yaşıyormuş gibi mesaj atıp, eski ses kayıtlarını yeniymiş gibi gönderdiği ortaya çıktı.

Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş - 1

Sosyal medya hesabından ailesine mesajlar attı, eski ses kayıtlarını yeniymiş gibi gönderdi. Aileyle birlikte aramalara da katıldı.

Baldızını öldüren zanlının, cinayeti nasıl gizlediği ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş - 2

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'in ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bir televizyon programına katılan Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Bu cinayeti anlatırken, 5 aydır kayıp olan baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp gömdüğünü söyledi.

Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş - 3

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Zeynel Boyacı'nın baldızının cinayetini aylarca gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ailesi kayıp kadını ararken zanlının da aramalara katıldığı belirlendi.

Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş - 4

Ayrıca kayıp olarak aranan kadının sosyal medya hesabından aileye mesajlar attığı da tespit edildi.

Akrabalarına kadının telefonundan "Hamileyim, sevgilimle kaçtım, köyde internet çekmiyor." gibi mesajlarla 5 ay boyunca oyaladığı öğrenildi.

Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş - 5

Zeynel Boyacı'nın baldızıyla geçmişteki konuşmalarını da kaydettiği, ses kayıtlarını montajlayarak yeniymiş gibi akrabalarına attığı tespit edildi.

Böylece akrabalarını kadının yaşadığına inandırdığı belirlendi.

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