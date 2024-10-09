Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'in ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bir televizyon programına katılan Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etmişti.



Bu cinayeti anlatırken, 5 aydır kayıp olan baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp gömdüğünü söyledi.