Katil enişte aileyi aylarca kandırmış: Eski ses kaydı ve mesajlarla cinayeti gizlemiş
Antalya'da Zeynep Ece Aksay eniştesi tarafından öldürülmüştü. Katilin cinayeti gizlemek için neler yaptığı ortaya çıktı. Katil baldızının sosyal medya hesabından ailesine 5 ay boyunca yaşıyormuş gibi mesaj atıp, eski ses kayıtlarını yeniymiş gibi gönderdiği ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından ailesine mesajlar attı, eski ses kayıtlarını yeniymiş gibi gönderdi. Aileyle birlikte aramalara da katıldı.
Baldızını öldüren zanlının, cinayeti nasıl gizlediği ortaya çıktı.