Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl bir zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde bulunan Suriye uyruklu kadının cinayet şüphelisi kocanın cezaevinden firar ederek cinayeti işlediği ortaya çıktı. 3 yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra, töreleri gereği eşini öldürmek için Suriye'ye götürürken Hatay'da yakalanıp tutuklandığı belirlendi. Firari koca için kırmızı bülten çıkarıldı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki bir zeytin bahçesinde kadın cinayeti yaşandı.
Olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.
B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.