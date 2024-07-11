Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl bir zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde bulunan Suriye uyruklu kadının cinayet şüphelisi kocanın cezaevinden firar ederek cinayeti işlediği ortaya çıktı. 3 yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldürdükten sonra, töreleri gereği eşini öldürmek için Suriye'ye götürürken Hatay'da yakalanıp tutuklandığı belirlendi. Firari koca için kırmızı bülten çıkarıldı.

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 1

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki bir zeytin bahçesinde kadın cinayeti yaşandı.

Olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.

B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 2

2 AY ÖNCE İŞLENMİŞ

İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 3

OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi.

Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu.

Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüpheli için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 4

2 YIL ÖNCE DE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Bu arada, Kusay El Yasin'in, 2021 yılında Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, besi çiftliğinde birlikte çalıştığı, kendisi gibi Suriye uyruklu olan Abdullah Mansur El Kaddas'ı, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdükten sonra, töreleri gereği eşi Efya El Yasin'i ülkesinde öldürmek için yanına alıp yengesi ile Suriye'ye giderken Hatay'da sınıra 50 kilometre mesafede yakalandığı ortaya çıktı.

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 5

Gözaltına alınarak getirildiği Konya Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf edip yakalanmaması halinde, töreleri gereği eşini de ülkesinde öldüreceğini söyleyen Kusay El Yasin, arkadaşı Abdullah Mansur El Kaddas’ın birlikte çalıştıkları çiftlikten bir süre önce ayrıldığını, sürekli evine gelip gittiği için de eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 6

Olay günü El Kaddas’ın cep telefonunda eşine ait fotoğraf ve mesajları gördüğünü, ikisini yüzleştirdiğinde aldatıldığını öğrendiğini, evden kaçmaya çalışan El Kaddas’ı peşinden koşup boş arazide yakalayarak bıçakladığını anlattı.

Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş! - 7

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Konya Kapalı Cezaevi’ne gönderilen, kısa süre sonra ise güvenlik nedeniyle Aksaray Cezaevi’ne nakledilen Kusay El Yasin'in Covid-19 pandemisi döneminde Aksaray’da, açık cezaevine nakledilirken kaçıp, eşinin çalıştığı Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki çiftliğe geldiği, burada 2 ay birlikte çalıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kusay El Yasin'i arama çalışmaları devam ediyor.

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