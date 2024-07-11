Katil koca cezaevinden firar edip Elfa'yı katletmiş: Töreleri gereği ülkesinde öldürecekmiş!

2 YIL ÖNCE DE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Bu arada, Kusay El Yasin'in, 2021 yılında Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, besi çiftliğinde birlikte çalıştığı, kendisi gibi Suriye uyruklu olan Abdullah Mansur El Kaddas'ı, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdükten sonra, töreleri gereği eşi Efya El Yasin'i ülkesinde öldürmek için yanına alıp yengesi ile Suriye'ye giderken Hatay'da sınıra 50 kilometre mesafede yakalandığı ortaya çıktı.