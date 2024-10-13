Katil Semih Çelik'in bilgisayarındaki sır: Bir dosya hariç her şeyi silmiş

SOSYAL MEDYADAKİ AYİN İDDİALARI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.