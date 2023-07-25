Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı)

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu’nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin cinayet çözüldü. Cinayet büro polisleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak katile ulaştı.

Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı) - 1

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir parkta işlenen cinayeti bira kutusu çözdü.

Olay, 3 gün önce Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu ile bir kişi arasında tartışma yaşandı.

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Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı) - 2

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu önce dövüldü ardından bıçaklandı.

Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kayıplara karıştı.

Sağlık ekiplerince Kırdudu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı) - 3

BİRA KUTULARI KATİLİ ELE VERDİ

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro polisleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak iz sürdü. Ekipler, bölgedeki çok sayıda tekel bayisinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı) - 4

Cinayet büro polisleri, güvenlik kamerasına uzaktan yansıyan görüntüde bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü.

Görüntülerden yola çıkarak hemen adrese giden ekipler, kan damlalarını takip etti.

Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı) - 5

Film sahneleri aratmayan takipte, üzerinden kan damlayan şüphelinin katil olduğu tespit edildi.

İsmi öğrenilemeyen katilin, Kaptan Kırdudu parkta telefonla konuştuğu sırada yanına giderek, “Bana mı laf attın?” dediği ve çıkan tartışmada cinayet işlediği öğrenildi.

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