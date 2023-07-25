Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı)

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir parkta işlenen cinayeti bira kutusu çözdü.

Olay, 3 gün önce Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu ile bir kişi arasında tartışma yaşandı.