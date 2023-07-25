Katili bira kutusu yakalattı (Parktaki cinayeti kamera kaydı ve bira kutuları aydınlattı)
Kocaeli’nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu’nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin cinayet çözüldü. Cinayet büro polisleri, olay yerindeki bira kutularından yola çıkarak katile ulaştı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir parkta işlenen cinayeti bira kutusu çözdü.
Olay, 3 gün önce Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu ile bir kişi arasında tartışma yaşandı.