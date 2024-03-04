Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü

Kızının neden öldürüldüğünü bilmediğini ve sadece 3 kişinin yakalandığı dile getiren anne Akgül, şunları söyledi:

"İki kişinin hala firari gezdiğin biliyorum. Sadece şunu istiyorum. O canilere şunu seslenmek istiyorum. Sen, benim kızımdan ne istedin? Şu üzerimdeki onun tişörtü. Her gün bu üstümde ve ben her gün bu yasta eriyorum bitiyorum.