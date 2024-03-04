Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü
Adana'da öldürüldükten sonra portakal bahçesine gömülen 18 yaşındaki İpek Akgül'ün annesi, kızının 5 kişinin işkencesine uğrayıp aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne, gözyaşları içinde kızını öldüren 2 kişinin hala firari olduğunu da söyledi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde 14 Şubat'ta akşam saatlerinde iddiaya göre Emrah ve Sihan Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İpek Akgül (18), portakal bahçesinde tartıştığı Yaşar B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.