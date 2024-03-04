Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü

Adana'da öldürüldükten sonra portakal bahçesine gömülen 18 yaşındaki İpek Akgül'ün annesi, kızının 5 kişinin işkencesine uğrayıp aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldüğünü öne sürdü. Acılı anne, gözyaşları içinde kızını öldüren 2 kişinin hala firari olduğunu da söyledi.

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 1

Adana'nın Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde 14 Şubat'ta akşam saatlerinde iddiaya göre Emrah ve Sihan Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İpek Akgül (18), portakal bahçesinde tartıştığı Yaşar B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 2

Şüpheli, daha sonra genç kızı bir tarlada bulunan su kuyusuna gömdü. Genç kızı öldüren Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli daha sonra ekiplere genç kızı gömdüğü yeri gösterdi, kızın cesedi kuyudan çıkarıldı. Yapılan otopsisinin ardından genç kızın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 3

''İŞKENCE YAPIP, AÇ SUSUZ BIRAKILIP ÖLDÜRÜLMÜŞLER''

Genç kızın annesi Sihan Akgül, "Sevgililer günü cinayeti değil önce söyleyeyim size. Sevgililer gününün kurbanı değil. Sevgilisi yoktu benim kızımın. Kızım dört beş kişi tarafından hunharca işkence uygulanıp aç susuz bırakılıp ondan sonra çırılçıplak bedeniyle portakal bahçesinde gömmüşlerdi. Benim kızımın her tarafından kırık vardı, çürük vardı. Aşırı derecede dayak yemişti." diye konuştu.

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 4

Kızının neden öldürüldüğünü bilmediğini ve sadece 3 kişinin yakalandığı dile getiren anne Akgül, şunları söyledi:

"İki kişinin hala firari gezdiğin biliyorum. Sadece şunu istiyorum. O canilere şunu seslenmek istiyorum. Sen, benim kızımdan ne istedin? Şu üzerimdeki onun tişörtü. Her gün bu üstümde ve ben her gün bu yasta eriyorum bitiyorum.

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 5

Sen böyle kaçarken, dolaşırken, nefes alıp verirken, benim kızım sana ne yapmış olabilir ki? Günlerce sen kızıma işkence gördürdün. Benim kızımın canını yaktın. Bugün yarın alınacaksın. Adalete teslim olacaksın, adalete sonsuz güvenim var.''

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 6

“İPEK’İ UNUTMAYALIM, BİRİ SÜRÜ İPEK’LER VAR”

Anne Akgül, "İpek Akgül’ü unutmayalım, gerçekten unutmayalım. Bir sürü İpek Akgül’ler var. Boşu boşuna toprağın altında.'' dedi.

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 7

''SEN BİR CANİSİN, CANAVARCA KIZIMI KATLETTİN''

Evladını öldürenlere ''Bunu neden reva gördün?'' diyerek seslenen acılı anne Akgül, "Biz sana ne yaptık? Sen bir canisin, sen bir canavarsın. Canavarca onu katlettin. Neden? Sana ne yaptık? O kimsesiz değildi. Seni ben adalete havale ediyorum. Umarım müebbet yersin.” ifadelerini kullandı.

Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 8
Katledilen 18 yaşındaki İpek'in annesi: Kızım işkence görüp, aç susuz bırakıldıktan sonra öldürüldü - 9
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