Katledilen Narin'in mezarı yapıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı.

Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 2

Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi.

Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 3

Çalışmalarda Narin’in mezarı, mermerle kaplandı.

Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 4

Gelen ziyaretçiler de Narin'in mezarını çiçeklerle süsledi.

Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 5

BAŞUCUNA TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Mezarlıkta çalışmalar sürerken, Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı.

Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 6
Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 7
Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 8
Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 9
Katledilen Narin'in mezarı yapıldı - 10
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