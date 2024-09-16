Katledilen Narin'in mezarı yapıldı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor.
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