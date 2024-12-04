Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş
Bursa'da Yücel Kömlek'in 8 el ateş edip katlettiği Selma Tarcan'ın öldürüldüğü gün, iş yerinde biriken tazminatını anlaşmalı olarak alacağı ve hak kazandığı ev için TOKİ'ye ödeme yapacağı öğrenildi.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yurt dışına yük taşıyan gemide elektrik görevlisi olarak çalışıp 6 ayın ardından Bursa'ya gelen Yücel Kömlek, kendisinden ayrılmak isteyen birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı takip etti.