Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş

Bursa'da Yücel Kömlek'in 8 el ateş edip katlettiği Selma Tarcan'ın öldürüldüğü gün, iş yerinde biriken tazminatını anlaşmalı olarak alacağı ve hak kazandığı ev için TOKİ'ye ödeme yapacağı öğrenildi.

Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş - 1

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yurt dışına yük taşıyan gemide elektrik görevlisi olarak çalışıp 6 ayın ardından Bursa'ya gelen Yücel Kömlek, kendisinden ayrılmak isteyen birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı takip etti.

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Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş - 2

Kömlek, işe gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen Tarcan'a 8 el ateş etti. Tarcan, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile hayatını kaybederken Kömlek ise ruhsatsız silahıyla kendi yaşamına da son verdi.

Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş - 3

AŞÇI YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Kentte bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tarcan'ın, TOKİ'den ev almaya hak kazandığı öğrenildi.

Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş - 4

İş yeriyle konuşan Tarcan'ın çalışmak koşuluyla tazminatını anlaşmalı olarak alıp aynı gün TOKİ'nin hesabına yatıracağı da öğrenildi.

Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş - 5

Selma Tarcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp bugün Osmangazi ilçesinde Hamitler Celal Karakaş Camisi'ne getirildi.

Katledilen Selma, hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş - 6

Tarcan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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