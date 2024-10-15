"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Zehra G. ise uzaklaştırma kararının ardından elektronik kelepçe ile de eski eşinin takip edilecek olmasının bir nebze de olsa kendisini rahatlattığını söyledi.

Zehra G., "Dilekçeyi okuyunca şoke olmuştum. Korkuma duyarsız kalmadığı için devletimize, polisimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Ben ceza almasını istiyorum. Bir kadını böyle korkutuyorsa ceza almalı. Bu kişi ceza almadıkça yüreğim soğumayacak." dedi.