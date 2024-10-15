"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri
Ankara'da boşandıktan sonra mal paylaşımı davası açan eşi için mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe veren Halil S. elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı.
Mahkeme dilekçe verip eski eşini tehdit eden adamın cezası belli oldu.
Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G., sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Halil S.'ye 2015 yılında boşanma davası açtı.
Ankara 7'nci Aile Mahkemesi, Halil S.'nin Zehra G.'ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi. Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak mal paylaşımı davası açtı.