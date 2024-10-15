"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri

Ankara'da boşandıktan sonra mal paylaşımı davası açan eşi için mahkemeye "Katli vacip olmuştur" yazılı dilekçe veren Halil S. elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı.

"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri - 1

Mahkeme dilekçe verip eski eşini tehdit eden adamın cezası belli oldu.

Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G., sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Halil S.'ye 2015 yılında boşanma davası açtı.

Ankara 7'nci Aile Mahkemesi, Halil S.'nin Zehra G.'ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi. Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak mal paylaşımı davası açtı.

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"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri - 2

Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören'de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek ikisinin de taraflara yarı yarı yarıya verilmesi yönünde görüş bildirildi.

Halil S., mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde eski eşi için, "Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur." ifadelerini kullandı.

Zehra G.'nin şikayeti üzerine Halil S. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri - 3

"BİR ANLIK SİNİR İLE..."

Bu kararın ardından ayrıca Halil S. hakkında 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında elektronik kelepçi tedbiri de uygulandı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Halil S., Zehra G. ile 11 yıldır görüşmediğini, bir anlık sinirle bahse konu dilekçeyi yazdığını ileri sürdü.

Halil S., ayrıca ifadesinde pişman olduğunu da söyledi.

"Katli vacip olmuştur" dilekçesine elektronik kelepçe tedbiri - 4

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Zehra G. ise uzaklaştırma kararının ardından elektronik kelepçe ile de eski eşinin takip edilecek olmasının bir nebze de olsa kendisini rahatlattığını söyledi.

Zehra G., "Dilekçeyi okuyunca şoke olmuştum. Korkuma duyarsız kalmadığı için devletimize, polisimize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Ben ceza almasını istiyorum. Bir kadını böyle korkutuyorsa ceza almalı. Bu kişi ceza almadıkça yüreğim soğumayacak." dedi.

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