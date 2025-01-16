Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım"
Mersin'de oğlunun intiharından eşini ve ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi, dün eşini, eşinin anne-babası ve kardeşi ile halasını öldürdü. Tehçi'nin karısını oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. 15 yaşındaki çocuğun 2024 yılında yakın arkadaşı hayatını kaybettiği için girdiği bunalım sonucu babasının beylik tabancasıyla evde intihar ettiği öne sürüldü. Öte yandan Tehçi'nin 8 yıl önce 2017 yılında yolda gördüğü yaralı güvercini kurtarıp, "Vicdanen çok rahatladım" dediği öğrenildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.