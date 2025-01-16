Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım"

Mersin'de oğlunun intiharından eşini ve ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi, dün eşini, eşinin anne-babası ve kardeşi ile halasını öldürdü. Tehçi'nin karısını oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. 15 yaşındaki çocuğun 2024 yılında yakın arkadaşı hayatını kaybettiği için girdiği bunalım sonucu babasının beylik tabancasıyla evde intihar ettiği öne sürüldü. Öte yandan Tehçi'nin 8 yıl önce 2017 yılında yolda gördüğü yaralı güvercini kurtarıp, "Vicdanen çok rahatladım" dediği öğrenildi.

Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım" - 1

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım" - 2

BEYLİK TABANCASIYLA İHTİHAR ETMİŞ

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım" - 3

OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA KARISINI BOĞDU

Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım" - 4

8 YIL ÖNCE HABER OLMUŞTU: VİCDANIM ÇOK RAHAT

Kendi ailesinden 5 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren polis memuru Tehçi'nin 2017 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde görev esnasında yol kenarında yaralı güvercin bulduğu ve onu ekip aracına alıp polis merkezine getirerek tedavi ettiği ortaya çıktı.

Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım" - 5

Mehmet Tehçi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Onu incitmeden içeriye aldım. Karnını doyurduktan sonra kanadından yaralı olduğunu gördük. Antibiyotik krem ile yaklaşık 10 dakika ovaladıktan sonra güvercin kendine gelmeye başladı. Vicdanen çok rahatladım" diye konuşmuştu.

Katliam yapan polis 8 yıl önce haber olmuştu: "Vicdanen çok rahatladım" - 6
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