Kauçuk fabrikasında başlayan yangın beraberinde 4 iş yerini daha kül etti
Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan kauçuk fabrikasında çıkan yangın bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçradı. Toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan yangın yoğun çalışmanın ardından söndürüldü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan ve 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.