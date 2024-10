Kauçuk fabrikasında başlayan yangın beraberinde 4 iş yerini daha kül etti

Burasının ticari bir alan olduğunu aktaran Alemdar, "Buradaki iş yeri sahiplerimiz, mülk sahiplerimizle oturarak buraya kesin çözüm üretmek zorundayız. Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı, malı inşallah toparlarız. El birliğiyle burayı yeniden ayağa kaldırırız ama can kaybı olmaz inşallah. Onun için arkadaşlarımız yangının içine dalıp her tarafı araştırıyorlar, inceliyorlar. İnanıyorum ki yangın kısa zaman içerisinde kontrol altına alınacak. Yayılması önlendi, şu anda soğutma, söndürme çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Şu anda henüz yaralanan ya da yangından etkilenen birinin olmadığını vurgulayan Alemdar, bunun yaşanmaması için gayret ettiklerini dile getirdi.