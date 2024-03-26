Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları

KAVAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kavak Belediyesi Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Kimdir?



İbrahim Sarıcaoğlu, 1969 yılında Kavak'ın Akbelen Köyü'nde doğdu. İlkokul,ortaokul ve liseyi memleketi Kavak'ta tamamladı. Sağlık Yüksekokulu ve İşletme okudu.



Sarıcaoğlu, 1988-1993 yıllarında Kavak Merkez Sağlık Ocağı'nda çalıştı. 1999-2013 yılları arasında Havza Devlet Hastanesi'nde Hastane Müdürü olarak görev yaptı. Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünde Araştırmacı olarak görev aldı. AK Parti'den Kavak İlçe Belediye Başkanlığına aday olan Sarıcaoğlu 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde seçimi kazanarak Kavak Belediye Başkanı oldu.



İbrahim Sarıcaoğlu, 31 Mart 2019’da yeniden başkan seçildi.