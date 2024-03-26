Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları
Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye Başkanı kimdir? Kavak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Kavak Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Kavak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Kavak yerel seçim sonuçları..
KAVAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Kavak Belediyesini 7.547 alınan oy ve %51.49 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Sarıcaoğlu kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.49
- İyi Parti%43.02
- MUZAFFER CANDEMİR%2.82
- Saadet Partisi%0.78
- BTP%0.78
- DP%0.76
- Diğer