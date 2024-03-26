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Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları

Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye Başkanı kimdir? Kavak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Kavak Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Kavak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Kavak yerel seçim sonuçları..

Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları - 1

KAVAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Kavak Belediyesini 7.547 alınan oy ve %51.49 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Sarıcaoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%51.49
  • İyi Parti%43.02
  • MUZAFFER CANDEMİR%2.82
  • Saadet Partisi%0.78
  • BTP%0.78
  • DP%0.76
  • Diğer

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları - 2

KAVAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kavak Belediyesi Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Kimdir?


İbrahim Sarıcaoğlu, 1969 yılında Kavak'ın Akbelen Köyü'nde doğdu. İlkokul,ortaokul ve liseyi memleketi Kavak'ta tamamladı. Sağlık Yüksekokulu ve İşletme okudu.

Sarıcaoğlu, 1988-1993 yıllarında Kavak Merkez Sağlık Ocağı'nda çalıştı. 1999-2013 yılları arasında Havza Devlet Hastanesi'nde Hastane Müdürü olarak görev yaptı. Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünde Araştırmacı olarak görev aldı. AK Parti'den Kavak İlçe Belediye Başkanlığına aday olan Sarıcaoğlu 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde seçimi kazanarak Kavak Belediye Başkanı oldu.

İbrahim Sarıcaoğlu, 31 Mart 2019’da yeniden başkan seçildi.

Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları - 3

KAVAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İBRAHİM SARICAOĞLU
  • ŞERİF ÜN
  • AHMET İÇLİ
  • YILMAZ AKKUŞ
  • BÜNYAMİN DİKSOY
  • EFECAN ÖZTÜRK
  • SEYDİ AHMET ERAT
  • MEHMET OZAN ASAR
  • NURCAN ATİK
  • ENVER YILMAZ
Kavak Belediyesi hangi partide? Kavak Belediye başkanı kimdir? Kavak Belediye başkan adayları - 4

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