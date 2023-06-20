Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü

İstanbul Sarıyer’deki bir iş yerinde yaşanan alacak-verecek kavgası bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Olayın tarafları yumruklaşırken bir anda silahlar çekildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir işyerinde oturan sahibi Hüseyin K. ile Tuncay A. ve Taner A. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında şahıslar birbirlerine küfür edince şahıslar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine silah çekerek ateş açmaya başladı.