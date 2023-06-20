Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü

İstanbul Sarıyer’de bir iş yerinde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışan üç kişi, önce yumruklaştı sonra birbirlerine ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü - 1

İstanbul Sarıyer’deki bir iş yerinde yaşanan alacak-verecek kavgası bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Olayın tarafları yumruklaşırken bir anda silahlar çekildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir işyerinde oturan sahibi Hüseyin K. ile Tuncay A. ve Taner A. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında şahıslar birbirlerine küfür edince şahıslar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine silah çekerek ateş açmaya başladı.

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Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü - 2

İşyerinde başlayan karşılıklı çatışma dışarıya taştı. Dışarıda da birbirine ateş açılması sonucu Hüseyin K. 3 kurşun, Tuncay A. da 3 kurşun ve Taner A. da 1 kurşunla bacağından yaralandı. Film sahnelerini aramayan o kavga ve çatışma ise kameralara anbean yansıdı.

Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Hüseyin K.’yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Tuncay A.‘yı Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Taner A.‘yo ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü - 4

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri olayda kullanılan 3 silaha el koyarken, tedavilerinin ardından da şahısların ifadelerini aldı. Şahıslar ifadelerinde, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandığını, çıkan tartışma sonucunda şahısların kavga ederek silahla birbirlerini yaraladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ayrıca şahısların emniyette yapılan sorgulamasında benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Kavga büyüdü, yumruklaşma bir anda çatışmaya dönüştü - 5

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Tuncay A. ve Taner A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaralı iş yeri sahibi Hüseyin K.’nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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