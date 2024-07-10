Kavga edip ölüm tehdidi aldı: Polise şikayetçi olmayacağını söyledi
Aksaray’da erkek arkadaşı tarafından darp edilmek üzereyken bekçiler tarafından kurtarılan kadın, ölüm tehditlerine rağmen şikayetçi olmadı. Polis üç kez müdahale etti, çift her seferinde serbest bırakıldı.
Aksaray’da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilmek üzereyken bekçiler tarafından kurtarılan ve defalarca ölüm tehdidi alan kadın sabaha kadar kavga ettiği ve polislerin 3 kez işlem yaptığı erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.