Kavga edip ölüm tehdidi aldı: Polise şikayetçi olmayacağını söyledi

Polis merkezine gitmek istemediğini söyleyen kadın ise sanki hiç kavga etmemiş gibi erkek arkadaşını savunarak, “Ben bir yere gidemem, eve gideceğim. Ben şikayetçi değilim. Eşim, benim evde engelli annem var, çocuğum var. Bırakın. Beraber kalıyoruz, gerek yok. Sakinleşsin 2 dakika. Gerek yok götürmeyin. Ağız tartışması, götürmenize gerek yok” dedi.

Gözaltına alınan R.G. bu kez polis merkezi amirliğine götürülürken orada düzenlenen tutanağın ardından herhangi bir şikayet olmaması üzerine tekrar serbest bırakıldı.

2 kavganın ardından 1 saat sonra aynı yerden yine kadın ve erkeğin kavga ettiği ihbarını alan polis olay yerinde yine aynı şahısları buldu.

Şahıslar tekrar işlem yapılırken şikayet olmaması üzerine kadın ve erkek serbest bırakıldı.