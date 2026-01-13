Kavgadaki yeğenini kurtarmak isterken darp edildi. "Vurun onu öldürün" diyerek dövmüşler

Hastanede 4 gün tedavi gördüğünü, şu anda yataktan çıkamadığını belirten Etkü, "Halen evde tedavi görüyorum, hastaneye de gitmem lazım. Beni döverken 'vurun öldürün' diyorlar. Senin ne hakkın var da bana öyle söylüyorsun. Ben çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Kızım Ankara'da üniversite okuyor. Para gönderecektim Adana'ya gelsin diye ama şu anda para gönderemiyorum, kızım da gelemedi. Benim eşim kazada öldü, ben çocuklarımı büyüttüm. Şu anda tek isteğim, benim hakkımı arasınlar" ifadelerini kullandı.

Şahıslardan şikayetçi olduğunu da belirten Etkü, saldırganların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.