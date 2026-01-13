Kavgadaki yeğenini kurtarmak isterken darp edildi. "Vurun onu öldürün" diyerek dövmüşler
13.01.2026 10:45
İHA
Adana'da yaşayan Esma Etkü, bir grup tarafından darp edilen yeğenini kurtarmak isterken kendisi de darp edilip hastanelik oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 6 Ocak'ta Yüreğit ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Yusuf Kandemir, ev meslesi yüzünden K.Y. ve ailesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle beraber Kandemir, K.Y. ve ailesi tarafından darp edildi. O esnada markete giden Esma Etkü, yeğeni Kandemir'i kurtarmaya çalışırken yere düştü. K.Y., oğlu M.Y., diğer oğlu M.Y., eşi N.Y. ve kızı H.Y. tarafından darp edilen Etkü, çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle saldırganlardan kurtarıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Etkü'nün kaburgalarında kırık olduğu, kafatasının zarar gördüğü ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Saldırganlardan şikayetçi olan Esma Etkü, 4 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kavganın ardından daha öncesinde de bıçaklı bir kavgada bir kişiyi bıçakladıkları öğrenilen K.Y. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esma Etkü ve yeğeni Kandemir ise darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.
"VURUN BUNU ÖLDÜRÜN"
Yaşadıklarını anlatan Esma Etkü olay anını anlatırken, "Markete gittim, çıktığımda baktım yeğenimi darp ediyorlar. Yeğenimi kurtarırken beni araya aldılar ve beni dövmeye başladılar. 'Beni bırakın' dedim ama bırakmadılar. K.Y. bana vururken 'vurun bunu öldürün' diyerek dövdüler beni. Sırt üstü yere düştüm ve gözlerim kapandı. Bana vurmaya devam ettiler. Çevredekiler gelip beni kurtardı, ambulans çağırdılar, ambulans ile hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.
"EVDE TEDAVİ GÖRÜYORUM, ŞU AN ÇALIŞAMIYORUM"
Hastanede 4 gün tedavi gördüğünü, şu anda yataktan çıkamadığını belirten Etkü, "Halen evde tedavi görüyorum, hastaneye de gitmem lazım. Beni döverken 'vurun öldürün' diyorlar. Senin ne hakkın var da bana öyle söylüyorsun. Ben çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Kızım Ankara'da üniversite okuyor. Para gönderecektim Adana'ya gelsin diye ama şu anda para gönderemiyorum, kızım da gelemedi. Benim eşim kazada öldü, ben çocuklarımı büyüttüm. Şu anda tek isteğim, benim hakkımı arasınlar" ifadelerini kullandı.
Şahıslardan şikayetçi olduğunu da belirten Etkü, saldırganların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.