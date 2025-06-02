Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir?

Eti Dinlendirin: Kurban etini hemen pişirmek genelde sert olmasına yol açar. Mümkünse bir gün buzdolabında dinlendirin.



Yağı Eritebilirsiniz: Eğer iç yağı veya kuyruk yağı kullanacaksanız, önce tencerede bu yağı eritin ve kıtırları alın.



Eti Kavurun: Kuşbaşı doğranmış eti yağla birlikte geniş ve derin bir tencereye veya tavaya alın. Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.



Kendi Suyunda Pişirin: Et önce suyunu bırakacak, sonra suyunu çekip yağda kavrulmaya başlayacak. Bu aşamada eti sık sık karıştırarak kontrollü şekilde kavurun.



Tuz ve Baharat: Eti yumuşadıktan sonra tuz ve isterseniz baharatlarını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.



Servis: Sıcak sıcak, yanında pilav veya ekmekle servis yapın.



