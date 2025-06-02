Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir?
Kurban kavurması, bayram sofralarında pilav veya ekmekle birlikte sunularak damakları şenlendiriyor. Geleneksel tatları modern mutfaklarla buluşturan kavurma, hem pratik hem de besleyici yönüyle öne çıkıyor. Peki, kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir?
Kurban kesildikten sonra etin dinlendirilmesi, kavurmanın lezzetini artırıyor. Etin dinlenmesi için bir süre buzdolabında bekletilmesi öneriliyor. Dinlenen et, kuşbaşı doğranarak iç yağı veya kuyruk yağı ile birlikte tencereye alınarak pişiriliyor. Et, önce kendi suyunu bırakıyor ve ardından bu suyu çekerek kavruluyor.
Uzmanlar, kavurmanın lezzetli olması için tuz ve baharatların pişmeye yakın eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tuz, etin sertleşmesini önlemek için en son aşamada ekleniyor. İsteğe göre karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatlarla aroma katılabiliyor.