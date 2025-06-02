Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir?

Kurban kavurması, bayram sofralarında pilav veya ekmekle birlikte sunularak damakları şenlendiriyor. Geleneksel tatları modern mutfaklarla buluşturan kavurma, hem pratik hem de besleyici yönüyle öne çıkıyor. Peki, kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir?

Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir? - 1

Kurban kesildikten sonra etin dinlendirilmesi, kavurmanın lezzetini artırıyor. Etin dinlenmesi için bir süre buzdolabında bekletilmesi öneriliyor. Dinlenen et, kuşbaşı doğranarak iç yağı veya kuyruk yağı ile birlikte tencereye alınarak pişiriliyor. Et, önce kendi suyunu bırakıyor ve ardından bu suyu çekerek kavruluyor.

Uzmanlar, kavurmanın lezzetli olması için tuz ve baharatların pişmeye yakın eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Tuz, etin sertleşmesini önlemek için en son aşamada ekleniyor. İsteğe göre karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatlarla aroma katılabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir? - 2

KURBAN ETİYLE KAVURMA YAPIMI

Kavurma, özellikle kurban bayramında kesilen kurban etinden yapılan en popüler ve pratik yemeklerden biridir. İşte kurban etiyle kavurma yapmanın püf noktaları:

Taze kesilmiş et sert olur; dinlendirmek daha yumuşak sonuç verir.

Baharatları pişmeye yakın eklemek daha aromatik bir tat verir.

Kuyruk yağı lezzet katar ama tercih etmiyorsanız sıvı yağ kullanabilirsiniz.

Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir? - 3

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kg kurban eti (kuşbaşı doğranmış)

2-3 yemek kaşığı iç yağı veya kuyruk yağı (veya sıvı yağ)

Tuz

İsteğe bağlı: karabiber, pul biber, kekik

Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir? - 4

Eti Dinlendirin: Kurban etini hemen pişirmek genelde sert olmasına yol açar. Mümkünse bir gün buzdolabında dinlendirin.

Yağı Eritebilirsiniz: Eğer iç yağı veya kuyruk yağı kullanacaksanız, önce tencerede bu yağı eritin ve kıtırları alın.

Eti Kavurun: Kuşbaşı doğranmış eti yağla birlikte geniş ve derin bir tencereye veya tavaya alın. Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

Kendi Suyunda Pişirin: Et önce suyunu bırakacak, sonra suyunu çekip yağda kavrulmaya başlayacak. Bu aşamada eti sık sık karıştırarak kontrollü şekilde kavurun.

Tuz ve Baharat: Eti yumuşadıktan sonra tuz ve isterseniz baharatlarını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Servis: Sıcak sıcak, yanında pilav veya ekmekle servis yapın.

Kavurma (kurban eti) nasıl pişirilir? - 5
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