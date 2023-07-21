Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu)

Türkiye'yi bir kez daha aşırı sıcaklar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Önümüzdeki hafta sıcaklık rekoru beklenirken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak." dedi. Çalışkan, ikinci bir sıcak hava dalgasının daha geleceğini belirtti.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 1

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor.

Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 3

Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 4

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

Ankara : 31-35

İstanbul : 31-35

İzmir : 38-40

Edirne : 37-41

Çanakkale : 35-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-39

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-35

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 5

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronoik rahatsılığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 6

Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki termometreler kaç dereceleri gösterecek, bu sıcak dalgalarının etkisi ne olacak? NTV meteoroloji Editörü Dilek çalışkan anlattı.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 7

Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirten Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 8

Bugün İstanbul'un 38 dereceyi göreceğini söyleyen Çalışkan, "Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 9

Çanakkale'nin 40, Aydın'ın 42, İzmir'in 39, Antalya'nın 41 ve Ankara'nın 35 dereceleri göreceğini söyleyen Çalışkan, "Gün içinde mümkün olmadıkça güneşten sakınmak gerekiyor" dedi.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 10

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günde beklenen hava tahminini yayımladı.

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 11

21 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 12

22 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 13

23 TEMMUZ PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 14

24 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları geri geliyor (5 günlük hava durumu) - 15

25 TEMMUZ SALI HAVA NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER