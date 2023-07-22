Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu)

Türkiye'de aşırı sıcaklar ayın sonuna kadar kalacak, sıcak çarpması ve orman yangını tehlikesi en üst seviyede. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 1

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri döndü.

Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 2

İstanbul'da çöl sıcağı etkili̇ oluyor. Sıcaklık öğle 35, gece dahi en düşük 26 derece olacak. Ankara kavurucu sıcak, 37 derece, İzmir 41, Bursa 38 dereceyi̇ buluyor, Antalya'da 45 derece ile sıcaklık rekora yaklaşıyor.

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 3

Marmara'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Güneşin altı 50 dereceye yaklaşıyor. Pazartesi̇ sertleşecek poyraz bir nebze serinletecek ama nem de artacak.   

İç Anadolu'da pazar haftanın en sıcak günü. Sıcaklık 36-37 derecelerde. Rüzgarlarda orta hızda ve fazla serinletmiyor.  

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 4

Ege'de de rüzgarlar hafif olduğundan sıcak çarpması tehli̇kesi̇ en yüksek seviyede. Gölgede Muğla ve Deni̇zli̇ 40, Mani̇sa 42, Aydın 43, Bodrum 39 derece. Güneşin altı 50 derecenin de üzeri̇nde 

Akdeni̇z'de Adana, Mersi̇n tarafında artan nem tekrar düşüşe geçti̇. Gölgede Adana 40, Kahramanmaraş 42 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.erece 

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 5

Karadeniz'de de artan sıcaklık, yüksek nem ile birleşince çok bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık 35 derecenin üzeri̇nde. Doğu Anadolu da açık ve çok sıcak,  Erzurum 30, Malatya 37 derece.

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 6

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronoik rahatsılığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 7

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günde beklenen hava tahminini yayımladı.

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 8

22 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 9

23 TEMMUZ PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 10

24 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 11

25 TEMMUZ SALI HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu) - 12

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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