Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu)
Türkiye'de aşırı sıcaklar ayın sonuna kadar kalacak, sıcak çarpması ve orman yangını tehlikesi en üst seviyede. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri döndü.
Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.