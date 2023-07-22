Kavurucu çöl sıcakları: Güneşin altında 50 derece (5 günlük hava durumu)

Karadeniz'de de artan sıcaklık, yüksek nem ile birleşince çok bunaltıcı bir havaya neden oluyor. Hissedilen sıcaklık 35 derecenin üzeri̇nde. Doğu Anadolu da açık ve çok sıcak, Erzurum 30, Malatya 37 derece.