Kavurucu sıcak arıları da vurdu

Kentte arı kovanlarındaki arıların yüzde 20 oranlarında ölmeye başladığını söyleyen Koca, "İklim değişikliklerinden dolayı kış ayında havaların yağışlı ve soğuk olması gerekirken sıcak gitmesi baharda yağışların olması gerekirken kurak gitmesinden ve yaz ayını da her yıldan çok daha sıcak yaşamamızdan dolayı bitkiler üzerde olumsuzluğa sebep oldu. Bitkiler üzerinde bu sebeplerden dolayı nektar ve polen yeteri kadar olmadı. Beslenemeyen arılar kavurucu sıcakların da etkisiyle beslenemediği için ölmeye başladı. Bu Gaziantep ve bölgemizde bal akımı oldukça düşük seviyelerde gerçekleşti. Ağustos ayı normalin çok üzerinde seyredince arı ölümleri yaşanmaya başladı. Şu anda arıcılarımızın kovanlarında arıların yaklaşık yüzde 20’si ölmüş durumda. Arılar bitkiler polen bulamayınca ve bal yiyemeyince bağışıklık sistemleri çok düştü." dedi.