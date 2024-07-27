Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi

"200 TONA YAKIN VERİM BEKLİYORUZ"

Ule, "Biberimiz sadece Karaağaç Mahallesi'nde ve sınır bölgesinde yetişiyor. En büyük özelliği ince kabuklu olması. Suya yakın olan tarlalarda veya ovada yetişmiyor, sadece sınır bölgesinde yetişiyor. Edirne Tava Ciğeri'nin de en büyük yol arkadaşı. Ciğer olmazsa biber olmaz, biber olmazsa ciğer olmaz. Şu anda burada 95 dönüm ekili alanımız var. 45 kişilik ekiple beraber biber topluyoruz. Çok keyifli bir hasat geçiyor. Totalde 200 tona yakın hasat bekliyoruz. Şu anda yaş biberin fiyatı 85 TL, kuru biberin fiyatı henüz belli değil." dedi.