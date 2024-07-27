Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi
Edirne'nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmezi olarak nitelendirilen yöreye özgü Karaağaç acı biberi, kavurucu sıcaklar nedeniyle strese girdi. Hasadı yaklaşık 1 ay geç başlayan biberler için uzmanlar, "Aşırı sıcaklar döllenmeyi engellediği için ürün geç çiçek tutmaya başladı." dedi.
Karaağaç Mahallesi'nde üreticiler, tava ciğerin yanında ana garnitür olarak sunulan acı biber için hasat mesaisine başladı.
Kentin meşhur tava ciğerinin yanında adını duyuran ve sadece Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda yetişen biber, hasat edildikten sonra iplere dizilip gölgede kurutulacak.