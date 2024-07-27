Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmezi olarak nitelendirilen yöreye özgü Karaağaç acı biberi, kavurucu sıcaklar nedeniyle strese girdi. Hasadı yaklaşık 1 ay geç başlayan biberler için uzmanlar, "Aşırı sıcaklar döllenmeyi engellediği için ürün geç çiçek tutmaya başladı." dedi.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 1

Karaağaç Mahallesi'nde üreticiler, tava ciğerin yanında ana garnitür olarak sunulan acı biber için hasat mesaisine başladı.

Kentin meşhur tava ciğerinin yanında adını duyuran ve sadece Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda yetişen biber, hasat edildikten sonra iplere dizilip gölgede kurutulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 2

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, aşırı sıcakların yöreye özgü Karaağaç biberini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaya, “Sıcaklar aşırı olduğu için üründe çiçekler döllenme yapamadı. Aşırı sıcaklar döllenmeyi engellediği için ürün geç çiçek tutmaya başladı.” dedi.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 3

"KAVURUCU SICAKLARDAN DOLAYI ÜRÜNÜMÜZ STRESE GİRDİ"

Bu yıl yaklaşık 200 ton verim beklediklerini söyleyen üretici Tunahan Ule, bölgede etkisini gösteren kavurucu sıcaklar nedeniyle, ürünün strese girdiğini, bu nedenle hasadın bir ay geciktiğini söyledi. Kente özgü Roman havaları eşliğinde tarlada çalışan işçiler de 35 dereceyi bulan sıcak altında dans ederek stres attı.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 4

Ule, "Tescilli Karaağaç biberi yetiştiriyoruz. Bugün de burada hasat yapıyoruz. Hasadımız çok keyifli geçiyor. Bu sene hasadımız geç başladı. Kavurucu sıcaklarda dolayı ürünümüz strese girdi. Bu biber tamamen yerli tohum, ata tohumu. Dedemizin dedesinden kalma. O yüzden çok çabuk strese girebiliyor." diye konuştu.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 5

Biberin yılda sadece 2 kez hasat edilebildiğini belirten Ule, "Biberimizi yılda sadece 2 kez toplayabiliyoruz. 3 kez toplayamazsınız. Buradan toplandıktan sonra imece usulüyle tek tek iplere dizilecek. Oradan sonra askıya asıp kuruma bırakıyoruz. Bu aşamada da gölgede kalması, güneş görmemesi gerekiyor. Nem olan yerde kesinlikle kurumaz. 35-40 derecede yaklaşık bir aylık süreçte kurumuş oluyor ürünümüz." ifadelerini kullandı.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 6

"200 TONA YAKIN VERİM BEKLİYORUZ"

Ule, "Biberimiz sadece Karaağaç Mahallesi'nde ve sınır bölgesinde yetişiyor. En büyük özelliği ince kabuklu olması. Suya yakın olan tarlalarda veya ovada yetişmiyor, sadece sınır bölgesinde yetişiyor. Edirne Tava Ciğeri'nin de en büyük yol arkadaşı. Ciğer olmazsa biber olmaz, biber olmazsa ciğer olmaz. Şu anda burada 95 dönüm ekili alanımız var. 45 kişilik ekiple beraber biber topluyoruz. Çok keyifli bir hasat geçiyor. Totalde 200 tona yakın hasat bekliyoruz. Şu anda yaş biberin fiyatı 85 TL, kuru biberin fiyatı henüz belli değil." dedi.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 7

"HEM EĞLENİYORUZ, HEM HASAT YAPIYORUZ"

İşçilerden Serpil Örs de sıcak altında hasadın zor olduğunu belirtip, artık alıştıklarını ifade etti.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 8

Örs, "Bu sıcakta hasat zor oluyor. Sonuçta can taşıyoruz ve sıcakta toprakla uğraşıyoruz. Ama biz sıcağa artık alıştığımız için hem eğleniyoruz hem hasat yapıyoruz. Günlük 700 TL yevmiye alıyoruz. Sabah 08.00'den akşam 18.30'a kadar çalışıyoruz. Her yıl yaptığımız iş olduğu için alışkınız." dedi.

Kavurucu sıcaklar acı biberi strese soktu: Hasatta gecikme meydana geldi - 9
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