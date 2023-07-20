Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu)

Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.