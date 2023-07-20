Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu)

Türkiye'yi bir kez daha aşırı sıcaklar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Bugünden itibaren kent genelinde sıcaklıklar 7 derece birden yükselecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık rekoru beklenirken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak." dedi. Çalışkan, ikinci bir sıcak hava dalgasının daha geleceğini belirtti.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 1

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 3

Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 4

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

Ankara : 32-36

İstanbul : 32-37

İzmir : 37-40

Edirne : 38-42

Çanakkale : 34-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-40

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-36

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 5

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronoik rahatsılığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 6

Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki termometreler kaç dereceleri gösterecek, bu sıcak dalgalarının etkisi ne olacak? NTV meteoroloji Editörü Dilek çalışkan anlattı.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 7

Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirten Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 8

Cuma günü İstanbul'un 38 dereceyi göreceğini söyleyen Çalışkan, "Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 9

Çanakkale'nin 40, Aydın'ın 42, İzmir'in 39, Antalya'nın 41 ve Ankara'nın 35 dereceleri göreceğini söyleyen Çalışkan, "Gün içinde mümkün olmadıkça güneşten sakınmak gerekiyor" dedi.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 10

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günde beklenen hava tahminini yayımladı.

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 11

20 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 12

21 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 13

22 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 14

23 TEMMUZ PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu) - 15

24 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER