Kavurucu sıcaklar geri geliyor: 7 derece birden yükselecek, aşırı sıcak bunaltacak (5 günlük hava durumu)
Türkiye'yi bir kez daha aşırı sıcaklar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Bugünden itibaren kent genelinde sıcaklıklar 7 derece birden yükselecek. Önümüzdeki hafta sıcaklık rekoru beklenirken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak." dedi. Çalışkan, ikinci bir sıcak hava dalgasının daha geleceğini belirtti.
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor.