Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Hava sıcaklıkları bugün batı kesimlerde, yarın iç bölgelerde ve Salı günü ise doğu kesimlerde yağışlarla birlikte azalacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde sıcaklıkların çarşambaya kadar kademeli olarak azalacağını, çarşambadan itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıkların geri geleceğini açıkladı.
Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar hafta başından itibaren azalacak.