Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Hava sıcaklıkları bugün batı kesimlerde, yarın iç bölgelerde ve Salı günü ise doğu kesimlerde yağışlarla birlikte azalacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde sıcaklıkların çarşambaya kadar kademeli olarak azalacağını, çarşambadan itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıkların geri geleceğini açıkladı.

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar hafta başından itibaren azalacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

Hava sıcaklıkları bugün batı kesimlerde, yarın iç bölgelerde ve Salı günü ise doğu kesimlerde yağışlarla birlikte azalacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, son tahmin ve değerlendirmelere göre Türkiye'de sıcaklıkların kademeli olarak düşmesini beklediklerini söyledi.

Kavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltmaya başladığını belirten Yüksel, "Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli azalış olacak. Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek." diye konuştu.

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

Yağışların ise pazar günü Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görüleceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Salı günü ise yağışların doğu kesimlere hareket etmesini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Sivas çevrelerinde yağışlar görülmesini bekliyoruz. Çarşamba itibarıyla yağışlı havanın da ülkemizi terk edeceğini söyleyebiliriz."

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

27 AĞUSTOS PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

28 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 15

29 AĞUSTOS SALI HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 16

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 17

31 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 18

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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