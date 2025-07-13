Kavurucu sıcaklarda vazgeçilmez oldu: Vücut ısısını dengelemeye yardımcı
Yaz aylarında kavurucu sıcaklıklarla mücadele eden Diyarbakırlı vatandaşların vazgeçilmezi meyan kökü şerbeti oldu.
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu şehirde, bu geleneksel içecek hem serinletici etkisiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.
Yüzyıllardır bölgede tüketilen meyan kökü şerbeti, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor.
Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı, bağışıklığı destekleyici ve ferahlatıcı etkileriyle bilinen şerbet, özellikle sıcak saatlerde Diyarbakır sokaklarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.