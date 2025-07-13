Kavurucu sıcaklarda vazgeçilmez oldu: Vücut ısısını dengelemeye yardımcı

Sur ilçesi Gazi Caddesinde meyan kökü şerbeti satışı yapan Keko lakaplı esnaf, 38 yıldır bu şerbeti yaptığını ve sadece Diyarbakır’a özgü olduğunu söyledi. Keko lakaplı esnaf, "Bildiğiniz gibi Diyarbakır bayağı sıcaktır ama bunun bir bardağını içtiğin zaman serinliyorsunuz. Faydaları da çoktur. Mideye, böbreğe, bağırsağa ve şeker hastalıklarına bire birdir. Meclise kadar götürmüşüm. Türkiye’nin hemen hemen her yerine götürüyoruz bu şerbeti. Yalnızca Diyarbakır’a özgüdür. Bazı illerde de yapıyorlar ama Diyarbakır şerbeti kadar kimse yapamaz" ifadelerini kullandı.