Kavurucu sıcaklardan bunalanlar buraya akın ediyor
Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serin bir nefes almak isteyenlerin uğrak noktası olan Yozgat'taki Aydıncık Şebek Pınarı Yaylası, doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerini mest ediyor.
Yozgat'ın Sorgun ile Aydıncık ilçeleri arasında yer alan yayla, bin 550 rakıma sahip Şebek geçidi üzerinden göz alıcı manzaralar sunuyor. Aydıncık ilçe merkezine göre 707 metre daha yüksekte bulunan geçit, çevre illerden geçen sürücülerin de geçiş noktası haline geliyor.